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تأجيل مؤقت لمباراة العراق وتايلاند.. هذا السبب

رياضة

2023-09-10 | 09:33
تأجيل مؤقت لمباراة العراق وتايلاند.. هذا السبب
4,692 مشاهدة

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأحد، تأجيل مؤقت مباراة منتخب العراق مع تايلاند، في نهائي كأس ملك تايلند الـ 49؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.

وجاء في بيان للاتحاد، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تأجل انطلاق مباراة منتخبنا الوطني امام نظيره التايلاندي لمدة (15) دقيقة جراء سوء الاحوال الجوية وغزارة الامطار المتساقطة على ملعب الذكرى 700 بمدينة شانغماي".
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