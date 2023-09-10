لبنان يحرز برونزية بطولة كأس ملك تايلند على حساب الهند

وحصد لبنان برونزية البطولة، حيث كان بحاجة ماسة لهذا الفوز لاستعادة ثقته بنفسه.وانتهى الشوط الأول من اللقاء بنتيجة سلبية، وسط أمطار غزيرة سقطت على أرض الملعب.ومع بداية الشوط الثاني، اعتمد لبنان على الضغط المتواصل على مرمى الهند، حيث نجح بتسجيل هدف الفوز في الدقيقة 77 عبر قاسم الزين.وجاء الهدف، إثر ركلة ركنية نفذها علي الحاج وحولها ماهر صبرا برأسية نحو المرمى، لكن أنقذها الحارس الهندي وأكملها الزين بلعبة أكروباتية داخل الشباك، ليسجل بذلك أحد أجمل أهدافه في مسيرته الكروية.وحاول المنتخب الهندي العودة إلى أجواء اللقاء، حيث ضغط ولعب عدة كرات خطيرة أنقذتها الدفاعات اللبنانية ببسالة عالية.