ألمانيا تتوج بكأس العالم للسلة للمرة الأولى في تاريخها

واتسمت المباراة، التي أقيمت في العاصمة الفلبينية مانيلا، بالإثارة على مدار فتراتها الأربعة، حيث تقدم المنتخب الصربي في الفترة الأولى (26-23) قبل أن يستعيد المنتخب الألماني، اتزانه، وينهي الفترة الثانية متعادلا (47-47).واستغل المنتخب الألماني، تراجع مستوى لاعبي المنتخب الصربي خلال الفترة الثالثة، التي أنهاها منتخب (الماكينات) لصالحه (69-57).وكان المنتخب الألماني، صعد للمباراة النهائية بكأس العالم للمرة الأولى، بعدما فجر مفاجأة مدوية، بتغلبه (113-111) على منتخب الولايات المتحدة، حامل اللقب 5 مرات، في الدور قبل النهائي أول أمس الجمعة.يذكر أن منتخب كندا نال الميدالية البرونزية في البطولة، بعدما حصل على المركز الثالث عقب فوزه المثير (127-118) على المنتخب الأمريكي، بعد اللجوء للوقت الإضافي في وقت سابق اليوم.