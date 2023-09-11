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تشافي يعيد بناء هجوم برشلونة

رياضة

2023-09-11 | 02:25
تشافي يعيد بناء هجوم برشلونة
481 مشاهدة


السومرية نيوز – رياضة

حرص تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، على إعادة بناء صفوف الفريق منذ قدومه إلى النادي الكتالوني في نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد ضحى تشافي بخط هجوم كامل كان يتواجد في برشلونة عندما استلم المهمة، ويضم 11 لاعبا، ولم يتبق منهم أي أحد الآن.

وأشارت إلى أن تشافي كان حريصا على إعادة بناء الصفوف، لكن معظم التغييرات جاءت في خط الهجوم الذي كان يضم عثمان ديمبلي، ويوسف ديمير، وممفيس ديباي، ومارتن برايثوايت، ولوك دي يونج، وأنسو فاتي، وسيرجيو أجويرو، وفيليب كوتينيو وعبد الصمد الزلزولي وإلياس أكوماش وفيران جوتيلا.


وذكرت أن أجويرو كان أول المغادرين بعد أن قرر الاعتزال عقب أسابيع قليلة من قدوم تشافي.

وخلال الميركاتو الشتوي التالي، تعاقد تشافي في الهجوم مع فيران توريس مقابل 55 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين كمتغيرات من مانشستر سيتي، وبيير إيميريك أوباميانج مجانا من آرسنال وأداما تراوري، على سبيل الإعارة من وولفرهامبتون، بينما غادر النمساوي يوسف ديمير إلى رابيد فيينا وفيليب كوتينيو إلى أستون فيلا.

ورحل أداما ولوك دي يونج في نهاية الموسم عقب انتهاء إعارة الثنائي، واضطر البارسا للاستغناء عن أوباميانج لصالح تشيلسي من أجل ضم هيكتور بيليرين وماركوس ألونسو، كما غادر رحل مارتن برايثوايت إلى إسبانيول.

وفي المقابل، تعاقد البارسا مع رافينيا وروبرت ليفاندوفسكي، بينما رحل ممفيس ديباي في يناير/كانون الثاني 2023 إلى أتلتيكو مدريد.

وخلال الميركاتو الصيفي المنصرم، رحل أنسو فاتي وعثمان ديمبلي وعبد الصمد الزلزولي من الهجوم، بينما أصبحت كتيبة تشافي في هذا المركز تضم كلا من لامين يامال وفيران توريس، ورافينيا، وروبرت ليفاندوفسكي، وجواو فيليكس (المعار من أتلتيكو).
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