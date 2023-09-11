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أربع ميداليات للعراق في اليوم الأول لبطولة دولية بالتايكواندو

رياضة

2023-09-11 | 13:00
أربع ميداليات للعراق في اليوم الأول لبطولة دولية بالتايكواندو
1,095 مشاهدة

حقق منتخبنا الوطني للناشئين، أربع ميداليات ملونة بينها ذهبية ببطولة بيروت الدولية بالتايكواندو التي تستضيفها لبنان حالياً.

وجاءت الميداليات على النحو التالي: ذهبية البطل كرار زيد وفضية للبطلين عبد الله أحمد وأمين إبراهيم وبرونزية للبطلة داليا عمر.

يذكر أن المنتخب العراقي شارك بستة لاعبين فقط، حيث غادر اللاعب يوسف جبار البطولة بعد تسجيله فوز بالدور الأول وخسارة بالدور الثاني، بينما لم تفلح اللاعبة زينب غفار من تحقيق اي نتيجة عقب خسارتها ومغادرتها من الدور الأول.

يذكر أن المنتخب العراقي للتايكواندو سيشارك بمنافسات الشباب والمتقدمين التي ستتطلق يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.
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