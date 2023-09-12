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نفط البصرة يسجل "ميركاتو" مميز ويتفوق على اندية دوري المحترفين
رياضة
2023-09-12 | 10:45
المصدر:
وكالات
1,020 مشاهدة
أعلن نادي نفط البصرة، اليوم الثلاثاء، عن انجاز 5 صفقات برازيلية لتمثيل الفريق بدوري المحترفين العراقي، خلال نسخته الأولى المزمع انطلاقه في النصف الثاني من تشرين الأول المقبل.
ونجحت إدارة نفط البصرة في التعاقد مع الخماسي البرازيلي، وهم: دي جيسوس، وموريس ماثيوس، وروميرو دي ريسيندي، وهيلتون كاردوسو، وجواو ماركوس.
وتعد هذه الصفقات نادرة بالدوري العراقي.. إذ لم يسبق لناد محلي التعاقد مع 5 محترفين برازيليين بذات الموسم، وسبقه زاخو وأربيل بالوصول ل3 محترفين، خلال الموسم الماضي.
وفي سياق متصل، يواصل نفط البصرة تدريباته بمعسكره المقام حاليا بملعب الفيحاء، تحت إشراف الجهاز الفني المعاون، بعد تعذر حضور المدرب عبد الوهاب أبو الهيل، للتدريبات لارتباطه بالمشاركة بالدورة التدريبية "برو" المقامة في العاصمة بغداد.
وشهدت التدريبات التحاق لاعب الوسط الدولي أحمد فاضل، بعد حصوله على كتاب الاستغناء من فريقه السابق النجف.
يذكر أن مدينة البصرة سيمثلها فريقا الميناء ونفط البصرة بدوري المحترفين للموسم الجديد 2023-2024، حيث تقام مبارياتهما بملعبي الميناء الأولمبي والبصرة الدولي.
المحرر:
سعد أحمد
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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