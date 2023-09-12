تشكيلة ليوث الرافدين لمواجهة الكويت في التصفيات الآسيوية

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي العراقي، اليوم الثلاثاء، التشكيلة الأساسية لمواجهة منتخب الكويت الأولمبي ضمن التصفيات الآسيوية لمنتخبات دون 23 عاماً.

وتقام المباراة مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة مساءً ضمن الجولة الثالثة والاخيرة من منافسات المجموعة (F) من التصفيات الآسيوية لمنتخبات دون 23 عاماً.



أدناه التشكيلة: