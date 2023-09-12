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تعرف على قائمة لاعبي الزوراء لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي

رياضة

2023-09-12 | 12:26
تعرف على قائمة لاعبي الزوراء لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي
المصدر:
وكالات
1,231 مشاهدة

كشف مدرب الزوراء المصري حسام البدري، اليوم الثلاثاء، عن قائمته النهائية للمشاركة في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

ويلعب الزوراء في كأس الاتحاد الآسيوي بالمجموعة الثالثة مع الرفاع البحريني والنجمة اللبناني والعربي الكويتي.

وضمت قائمة الزوراء 29 لاعبًا كالآتي:

حراسة المرمى: جلال حسن، علي فيصل، محسن سامي، حسين عماد.

الدفاع: حسام كاظم، ميثم جبار، مصطفى محمد، مصطفى معن، أحمد عبد الحسين، مصطفى ناظم، علي محمد، علي كاظم، فارس أرناؤوط، الحسن حويبيب، سجاد محمد.

الوسط: علي محمد عبود، إسكندر الشيحي، علي محسن، لؤي العاني، حيدر عبد الكريم، حسين فلاح، أسعد عبد الله، مراد محمد، علي صادق.

الهجوم: حسن عبد الكريم، أبو بكر كوني، كرستوفر، أوباري، رضا حاجم.

يذكر أن الزوراء دشن اليوم الثلاثاء، أولى وحداته التدريبية على ملعب الفيحاء بمدينة البصرة، ضمن التجمع الأخير، تحضيرًا لمواجهة العربي الكويتي بمستهل مشواره القاري يوم 18 أيلول الجاري.


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