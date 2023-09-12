العراق يتأهل الى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً

تأهل المنتخب الأولمبي العراقي، اليوم الثلاثاء، الى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً في قطر بعد تعادله مع نظيره الكويتي.

وانتهت مباراة الفريقين التي اقيمت في الكويت بالتعادل بهدفين لكل منهما. يشار الى أن المنتخب العراقي فاز على منتخبي ماكاو بـ 13 هدفاً وتيمور الشرقية بستة اهداف.