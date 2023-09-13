قبل مباراته أمام العربي.. الزوراء يستأنف قرار حرمانه من جماهيره

وقال عبد الرحمن رشيد، عضو مجلس إدارة نادي الزوراء في تصريحات صحفية: "العقوبة جاءت بعد رفع نادي "ذوب آهن أصفهان" شكوى ضد نادينا للاتحاد الآسيوي عام 2019، بسبب تداعيات شغب جماهيرنا بملعب كربلاء الذي استضاف تلك المباراة".وأضاف رشيد: "الاتحاد الآسيوي غرم حينها الزوراء بمبلغ كبير مع حرمان لجماهيرنا من الحضور لمباراة واحدة، لذا سيتم تطبيق القرار في المواجهة المقبلة أمام العربي الكويتي".وأشار الى، ان "إدارة الزوراء قدمت استئنافاً بهذا القرار، كون بطولة كأس الاتحاد الآسيوي تختلف عن دوري الأبطال".وختم رشيد: "فريقنا بدأ تدريباته في البصرة، وسيلاقي الكهرباء غداً الخميس في مباراة ودية قبل دخول منافسات كأس الاتحاد الآسيوي".