في برشلونة.. حديث عن مصير خط الهجوم بعد التوقف الدولي

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، كان روبرت ليفاندوفسكي، الاسم الثابت الوحيد في هجوم برشلونة خلال الجولات الأربع الأولى في الليجا، بينما اختبر تشافي بجواره العديد من اللاعبين.وأشارت إلى أن تألق أكثر من لاعب من مهاجمي برشلونة مع منتخبات بلادهم، أثناء التوقف الدولي، يثير حيرة المدرب بشأن التشكيل الأساسي.وخاض ليفا مباراتين مع منتخب بلاده، حيث سجل في الأولى هدفين، لكن في الثانية لم يزر الشباك، كما أن لامين يامال يعود من التوقف الدولي منتشيا من الاحتفال بهدفه الأول مع إسبانيا أمام جورجيا.وفي نفس السياق، تألق فيران توريس، الذي سجل ثنائية ضد قبرص، لكن الصحيفة ذكرت أن ما يثير الدهشة أن اللاعب في حالة مميزة، لكنه لم يشارك أساسيًا مع برشلونة حتى الآن.وتألق رافينيا مع منتخب البرازيل، حيث سجل هدفا وقدم تمريرة حاسمة ضد بوليفيا، كذلك سجل جواو فيلكيس هدفا رائعا أمام لوكسمبورج.وكشفت "موندو ديبورتيفو"، أن فيران توريس ولامين يامال، الأقرب للمشاركة أساسيين في هجوم برشلونة أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني.