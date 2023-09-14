مبابي: أحب كريستيانو لكنني أؤمن أن ميسي الأفضل

وأكد كيليان مبابي حبه واحترامه لكريستيانو رونالدو، لكن مع الوقت وتعلم المزيد في كرة القدم، أدرك مدى إيمانه بأفضلية ليونيل ميسي.وعلى مدار الخمس سنوات الماضية، تم إنشاء العديد من الروايات حول الاعجاب الذي يتمتع به كريستيانو رونالدو من قبل كيليان مبابي، مع استخدام صورة اللاعب الفرنسي في غرفته الخاصة وهو يضع ملصقات مختلفة لرونالدو عندما كان مع ريال مدريد.ورداً على سؤال حول رونالدو وميسي، أجاب مبابي في تصريحات نقلتها صحيفة AS المدريدية ،"أنا أحب كريستيانو وأنا معجب كبير به منذ أن كنت طفلاً، لكنني أدركت أن ميسي هو الأفضل، فعندما تكون عاشقاً كبيراً لكريستيانو لا تستطيع أن ترى مدى أفضلية ميسي".وكان كيليان مبابي نجماً للمباراة النهائية في كأس العالم 2022 بعد أن سجل هاتريك في مرمى الأرجنتين، لكنه كان شاهداً على مستوى ميسي مع منتخب بلاده وكيف قاده لهزيمة فرنسا بفارق ركلات الجزاء بعد أن سجل هدفين مؤثرين أثناء سير اللعب.وحظى مبابي بفرصة مجاورة ليونيل ميسي على مدار العامين الماضيين في نادي باريس سان جيرمان، وشاهده كيف يصنع ويسجل الأهداف.