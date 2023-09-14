مأزق جديد.. تحديد سقف رواتب برشلونة يضعه امام خيارات صعبة

وأكدت صحفية "هيلينا" الاسبانية أن "نادي برشلونة اذا اراد الحلول لعقد صفقات شتوية عليه ان يعمل كالتالي:1- دخل استثنائي عن طريق اعلانات أو أنشطة .2- بيع لاعب من العناصر الأساسية في الفريق الأول".اما قناة "ريليفو" الاسبانية فقد رصدت في تقريرها أن "سبب انهيار سقف الرواتب في البرسا و مشاكله المادية الأخيرة هو ضعف الأرباح و المداخيل في السنوات الماضية حيث لم يعد النادي يجني أموالا كما كان في السابق و خاصة بعد أزمة فيروس كورونا".وأضافت: "الان برشلونة مطالب ببيع عدة لاعبين بأسعار كبيرة من أجل تفادي اللعب المالي النظيف وحتى يتمكن من معادلة سقف الرواتب".في حين أن غريمه التقليدي ريال مدريد سقف رواتبه ٧٢٧ مليون يورو مما يسمح بصرف ٢١٧ مليون يورو على الصفقات القادمة .أما نادي برشلونة فبات ممنوعا من عقد صفقات جديدة كونه تخطى سقف الرواتب المسموح له بـ ٤٩٪ وبالتالي فإن النادي مجبرا الان على بيع بعض من نجوم الفريق الأول الذين يشاركون بشكل أساسي من أجل تخفيض الأجور وضم صفقات جديدة كونه تخطى فعليا قانون اللعب المالي النظيف.سقف الرواتب المسموح لكل نادي استخدامه في الليجا كالتالي: