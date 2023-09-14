بينهم عربي.. المرشحون لجائزة أفضل حارس مرمى بالعالم

وشهدت القائمة، تواجد المغربي ياسين بونو حارس الهلال السعودي، بجانب تيبو كورتوا (ريال مدريد)، إيدرسون (مانشستر سيتي)، أندريه أونانا (مانشستر يونايتد) وتير شتيجن (برشلونة).كما أعلن الفيفا، قائمة المرشحات للفوز بجائزة أفضل لاعبة، والتي ضمت أيتانا بونماتي، ليندا كايسيدو، راشيل دالي، كاديدياتو دياني، كايتلين فوورد، ماري فاولر، أليكس جرينوود، جينيفر هيرموسو، ليندسي هوران، أماندا إليستيد، لورين جيمس، سام كير، مابي ليون، هيناتا ميازاوا، سلمى باراليلو وكيرا والش.أما قائمة المتنافسات على جائزة أفضل حارسة مرمى، ضمت ماكينزي أرنولد، أن كاترين بيرجر، كاتالينا كول، ماري إيربس، كريستياني إيندلر، زيكيرا موسوفيتش وساندرا بانوس.وأعلن الفيفا أيضا، قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب لفرق السيدات، والتي يتنافس عليها كل من بيتر جيرهاردسون، جوناتان جيرالديز، توني جوستافسون، إيمي هايس وسارينا فيجمان.