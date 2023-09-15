الليغا الاسبانية تحدد موعد الكلاسيكو القادم بين مدريد وبرشلونة

وأكدت الرابطة، ان "اللقاء سيقام يوم السبت الموافق 28 تشرين الأول المقبل، وسينطلق في الرابعة والربع عصرا بتوقيت إسبانيا".وسيحل ريال مدريد ضيفا على برشلونة في ملعب لويس كومبانيوس الأولمبي، الذي يستضيف الكلاسيكو لأول مرة في التاريخ.ويستضيف هذا الملعب مباريات البارسا حتى أواخر عام 2024، لحين الانتهاء من أعمال التجديد والبناء في الملعب القديم، كامب نو.وكان برشلونة حامل اللقب، استهل مشواره في الدوري بتحقيق 3 انتصارات وتعادل وحيد في أول 4 جولات، أما ريال مدريد، وصيف الموسم الماضي، يعتلي الصدارة بتحقيقه العلامة الكاملة (12 نقطة) بعد 4 انتصارات متتالية.