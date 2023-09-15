الاتحاد الجزائري يتوج بكأس السوبر الافريقي على حساب الأهلي المصري

ويدين فريق العاصمة الجزائري بالفضل في انتصاره لقائده زين الدين بلعيد، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد "الذهبي" له من ضربة جزاء، عند الدقيقة 43 من زمن الشوط الأول للقاء على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية) بمدينة الطائف.وتوج نادي اتحاد العاصمة الجزائري بذلك، لأول مرة في تاريخه بلقب بطل كأس السوبر الإفريقي لكرة القدم.بينما أخفق نادي الأهلي في الفوز باللقب للمرة التاسعة في تاريخه، وتعزيز رقمه القياسي.