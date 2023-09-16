عودة صراع دوريات أوروبا.. ديربي ميلان يُشعل إيطاليا والبرسا بمواجهة بيتيس اليوم

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلةوولفرهامبتون X ليفربول – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1أستون فيلا X كريستال بالاس – الساعة 5 مساءفولهام X لوتون تاون – الساعة 5 مساءمانشستر يونايتد X برايتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2توتنهام هوتسبير X شيفيلد يونايتد – الساعة 5 مساءوست هام X مانشستر سيتي – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1نيوكاسل يونايتد X برينتفورد – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلةأتلتيك بيلباو X قاديش- الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3فالنسيا X أتلتيكو مدريد – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3سيلتا فيجو X ريال مايوركا – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3برشلونة X ريال بيتيس – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلةيوفنتوس X لاتسيو – الساعة 4 عصرا على قناةAD SPORTS Premium 1انتر ميلان X ميلان – الساعة 7 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1جنوى X نابولي – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلةلايبزيج X أوجسبورج – الساعة 4:30 عصرافرايبورج X بوروسيا دورتموند – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5فولفسبورج X يونيون برلين – الساعة 4:30 عصراماينز 05 X شتوتجارت – الساعة 4:30 عصراكولن X هوفنهايم – الساعة 4:30 عصرابوخوم X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلةرين X ليل – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 4لانس X ميتز – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلةأبها X الاتفاق – الساعة 3 عصرا على قناة SSC 1الحزم X الطائي – الساعة 6 مساء على قناة SSC 2الرائد X النصر – الساعة 6 مساء على قناة SSC 1الأهلي X التعاون – الساعة 9 مساء على قناة SSC 1