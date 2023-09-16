كريستيانو يقود النصر لفوز جديد في الدوري السعودي

سجل ثلاثية النصر ساديو ماني في الدقيقة 45+1، وأندرسون تاليسكا في الدقيقة 49، وكريستيانو رونالدو في الدقيقة 78، فيما سجل محمد فوزير هدف الرائد في الدقيقة 87 من ركلة جزاء.بهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى 12 نقطة في المركز الخامس مؤقتا، وتجمد رصيد الرائد عند 4 نقاط في المركز 15.