بغياب ميسي.. إنتر ميامي يتعرض لخسارة مدوية وتنتهي سلسلة الانتصارات

وانتهت سلسلة من 12 مباراة متتالية لإنتر ميامي دون هزيمة بجميع المسابقات وبدا متأثرًا بغياب ميسي الذي لم يسافر إلى أتلانتا للإرهاق بعد الفترة الدولية.وسجل ليوناردو كامبانا ثنائية إنتر الذي تأخر 3-1 في الشوط الأول أمام أتلانتا صاحب المركز السادس بالقسم الشرقي.ويقبع إنتر ميامي في المركز قبل الأخير بالقسم ذاته، برصيد 28 نقطة من 27 مباراة، بفارق سبع نقاط عن مراكز التأهل للأدوار الإقصائية.