مباريات اليوم.. الريال يسعى لتعزيز صدارته بمواجهة سوسييداد وارسنال يلاعب إيفرتون

السومرية نيوز – رياضة



تشهد ملاعب العالم اليوم الأحد 17-9-2023 عددا من المباريات، أبرزها مباراة إيفرتون وأرسنال، وتشيلسي مع بورنموث في الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسييداد في الدوري الإسباني.





بورنموث × تشيلسي- الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

إيفرتون × أرسنال- الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1



مواعيد مباريات الدوري الإسباني

خيتافي× أوساسونا- الساعة 3 عصرًا

فياريال× ألميريا- الساعة 5:15 مساء

إشبيلية× لاس بالماس- الساعة 7:30 مساء

ريال مدريد×ريال سوسييداد- الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

كالياري× أودينيزي- الساعة 1:30 ظهرًا

فروسينوني× ساسولو- الساعة 4 عصرًا

مونزا× ليتشي- الساعة 4 عصرًا

فيورنتينا× أتلانتا- الساعة 7 مساء

روما× إمبولي- الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1



مواعيد مباريات الدوري الألماني

هايدنهايم× فيردر بريمن- الساعة 4:30 عصرا

دارمشتات 98 × بوروسيا مونشنغلادباخ- الساعة 6:30 مساء



مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

لوريان× موناكو- الساعة 2 ظهرًا

ستراسبورج× مونبلييه- الساعة 4 عصرًا

كليرمون فوت 63× نانت- الساعة 4 عصرًا على قناة beIN Sports HD Xtra 1

ستاد ريمس× ستاد بريست- الساعة 4 عصرًا

مارسيليا× تولوز- الساعة 6 عصرًا

ليون× لوهافر- الساعة 9:45 مساء



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزيبورنموث × تشيلسي- الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1إيفرتون × أرسنال- الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1مواعيد مباريات الدوري الإسبانيخيتافي× أوساسونا- الساعة 3 عصرًافياريال× ألميريا- الساعة 5:15 مساءإشبيلية× لاس بالماس- الساعة 7:30 مساءريال مدريد×ريال سوسييداد- الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1مواعيد مباريات الدوري الإيطاليكالياري× أودينيزي- الساعة 1:30 ظهرًافروسينوني× ساسولو- الساعة 4 عصرًامونزا× ليتشي- الساعة 4 عصرًافيورنتينا× أتلانتا- الساعة 7 مساءروما× إمبولي- الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1مواعيد مباريات الدوري الألمانيهايدنهايم× فيردر بريمن- الساعة 4:30 عصرادارمشتات 98 × بوروسيا مونشنغلادباخ- الساعة 6:30 مساءمواعيد مباريات الدوري الفرنسيلوريان× موناكو- الساعة 2 ظهرًاستراسبورج× مونبلييه- الساعة 4 عصرًاكليرمون فوت 63× نانت- الساعة 4 عصرًا على قناة beIN Sports HD Xtra 1ستاد ريمس× ستاد بريست- الساعة 4 عصرًامارسيليا× تولوز- الساعة 6 عصرًاليون× لوهافر- الساعة 9:45 مساء