مانشستر سيتي يتخذ قرارًا صادمًا بشأن تمديد عقد البلجيكي دي بروين

وكان اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا قد أصيب خلال الفوز (3-0) على بيرنلي في اليوم الافتتاحي للدوري الإنجليزي الممتاز، ومن المتوقع أن يظل خارج الملعب حتى أوائل عام 2024 بعد خضوعه لعملية جراحية.وقالت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية في تقرير لها إن مانشستر سيتي سيؤجل فتح محادثات التعاقد مع دي بروين حتى يتعافى تمامًا من الإصابة، وهذا يعني أن المفاوضات بشأن تمديد إقامة دي بروين في ملعب الاتحاد إلى ما بعد صيف 2025 ستكون مُعلقة.وبحلول شهر يونيو/ حزيران المقبل، سيكون قائد السيتي، الذي لم يلعب منذ إصابته في المباراة الافتتاحية للموسم واحتاج إلى إجراء عملية جراحية ، في الأشهر الـ12 الأخيرة من عقده.وأوضحت الصحيفة أن رغبة مانشستر سيتي في تمديد عقد دي بروين، جاءت بطلب من الإسباني، بيب غوارديولا، المدير الفني للسكاي بلو؛ إذ طلب من إدارة النادي الحفاظ على النجوم الكبار في الفريق.وبينت الصحيفة أنّ قرار بطل البريميرليغ بتأجيل محادثات التمديد، سببها هو أن النادي يُريد أولًا معرفة مدى قدرة نجمه على اللعب بانتظام مرة أخرى وما إذا سيكون لائقًا تمامًا للعب.وانضم دي بروين إلى مانشستر سيتي قادمًّا من فولفسبورغ مقابل 76 مليون يورو، وينتهي عقده الحالي في 30 يونيو 2025.وخلال مسيرته في مانشستر سيتي، شارك النجم البلجيكي في 358 مباراة بمُختلف المُسابقات، وسجّل 96 هدفًا، وقدّم 153 تمريرة حاسمة، وتوج بالعديد من الألقاب وأبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز في خمس مناسبات ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة، ونال جائزة لاعب العام مرتين في البريميرليغ عام 2020 و2021.