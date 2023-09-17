مدرب الزوراء: رغم غياب قائد الفريق سنواجه العربي بتنوع تكتيكي

وقال البدري في مؤتمر صحفي: "وصلنا لمرحلة جيدة من الجاهزية، ونتمنى أن تكون البداية إيجابية".وأضاف: "نفتقد جماهير الزوراء في بداية المشوار، لكن سنحاول تقديم الفرحة لهم".وتابع البدري: "قد نواجه بعض الصعوبات بالبداية، لكن إن شاء الله نكون على رأس المجموعة في النهاية".وختم المدير الفني المصري تصريحاته قائلا: "كنت أتمنى مشاركة الحارس الكبير جلال حسن لما يمتلكه من حرص وتأثير كبير بالفريق لكن العقوبات الآسيوية حرمتنا من خدماته".يذكر أن الزوراء سيفتقد بمواجهة الغد أمام العربي الكويتي المقررة بملعب البصرة الدولي لخدمات حارسه جلال حسن وجماهير الفريق إثر عقوبات آسيوية سابقة.