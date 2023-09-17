سخرية ام خطأ.. برشلونة ينشر نتيجة مباراته وينسب الأهداف لرونالدو

وقد فاز فريق برشلونة على ضيفه ريال بيتيس بخمسة أهداف من دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.ونشر الحساب الرسمي لبرشلونة النتيجة بشكل صحيح، ولكنه نسب تسجيل هدفي ريال بيتيس للهداف التاريخي لريال مدريد، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي حاليا، وأنسو فاتي لاعب "البلوغرانا" المعار إلى نادي برايتون الإنجليزي لكرة القدم.وسرعان ما حذف المسؤولون عن الحساب الرسمي لنادي برشلونة هذا الخطأ أو ربما بداعي السخرية من اللاعبين، وأعادوا نشر النتيجة بشكل صحيح.