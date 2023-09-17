من بوابة اشبيلية.. المخضرم راموس يدخل تاريخ الدوري الاسباني

وانتقل راموس إلى إشبيلية خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.وعاد المخضرم الإسباني إلى الفريق الأندلسي الذي بدأ معه مسيرته الكروية، ولعب له في موسم 2004-2005، قبل الانتقال إلى ريال مدريد.وبعد العودة إلى إشبيلية، خاض سيرجيو راموس مباراته الأولى مع الفريق، مساء الأحد، ضد لاس بالماس، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.المباراة هي الأولى التي يشارك فيها راموس مع إشبيلية منذ 18 عاما و20 يوما، وتحديدا عندما خاض آخر مبارياته مع الفريق في الدوري الإسباني، ضد راسينغ، يوم 28 أغسطس/آب 2005.وبات راموس هو اللاعب صاحب أطول فارق بين مشاركتين مع نفس الفريق في الدوري الإسباني، متفوقا على الحارس الإسباني بيبي رينا الذي لعب مع فياريال بين عامي 2005 و2022، بمدة تصل 17 عاما و216 يوما.يُذكر أن عودة راموس إلى إشبيلية شهدت حالة من الجدل بين جماهير النادي الأندلسي، في ظل حالة الخصومة التي جمعت بينهم وبين المدافع الإسباني خلال فترته مع ريال مدريد.