ريال مدريد يستعيد صدارة الدوري الإسباني

وسجل لريال مدريد فيدي فالفيردي في الدقيقة 46، وخوسيلو في الدقيقة 60، بينما سجل لريال سوسيداد أندير بارينتشيا في الدقيقة 5.وبهذا الانتصار يستعيد ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 15 نقطة، وبفارق نقطتين عن الوصيف برشلونة، بينما تجمد رصيد ريال سوسيداد عند 6 نقاط في المركز الحادي عشر.