تخطى زيدان.. انشلوتي يحطم رقماً قياسياً ويحقق 173 انتصاراً مع مدريد

ونجح النادي الملكي في تحقيق الفوز على ضيفه بريمونتادا مثيرة بقيادة نجميه الأورجوياني فيدي فالفيردي والمهاجم الإسباني خوسيلو بنتيجة 2-1.



وبهذا الفوز، فإن المدرب الإيطالي قد وصل إلى انتصاره رقم 173 في مسيرته مع الميرينجي كمدرب بجميع المسابقات.

👏🏼🇮🇹 Carlo Ancelotti becomes the 2nd manager with the most victories in the club's history.



Carlo has surpassed Zidane's record - 172 wins. The 1st is Miguel Muñoz, with 357. pic.twitter.com/IyJKYjrwOY — Madrid Xtra (@MadridXtra) September 17, 2023

👏🏼🇮🇹 Carlo Ancelotti becomes the 2nd manager with the most victories in the club's history.



Carlo has surpassed Zidane's record - 172 wins. The 1st is Miguel Muñoz, with 357. pic.twitter.com/IyJKYjrwOY — Madrid Xtra (@MadridXtra) September 17, 2023

وهو ما جعله يتخطى المدرب الفرنسي السابق للنادي، زين الدين زيدان، بعدما في قائمة الأكثر فوزًا بالمباريات مع ريال مدريد كمدرب.لكنه جاء ثانيًا خلف المدرب الأسطوري الأسبق لريال مدريد، يجيل مونيوز، الذي يبتعد في صدارة القائمة بـ 357 فوزًا في مسيرته التدريبية مع الميرينجي.متى تولى أنشيلوتي تدريب ريال مدريد؟الجدير بالذكر، أن أنشيلوتي يتولى تدريب النادي الملكي للمرة الثانية، حيث أنه كانت قد تولى تدريب الفريق في الحقبة الأولى بداية من 2013 وحتى 2015.قبل أن يعود مرة أخرى لتولى منصب المدير الفني للميرينجي في عام 2021 خلفًا للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان.