يونايتد يتلقى ضربة موجعة قبيل مواجهة بايرن

وقال بيان صادر عن مانشستر يونايتد "سيغيب أرون وان بيساكا لفترة عن الملاعب بعد أن عانى من إصابة في أواخر المباراة ضد برايتون"، مشيرا إلى أنه يتعين على اللاعب "الخضوع لفحوص إضافية لمعرفة المدة التي سيغيبها لكن المؤشرات تؤكد بأنها ستكون لأسابيع عدة".وتأتي إصابة بيساكا قبيل المباراة المرتقبة والصعبة لمانشستر يونايتد ضد مضيفه بايرن ميونخ الألماني بعد غد الأربعاء، في الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.