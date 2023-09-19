غيابات بالجملة.. انشيلوتي يعلن التشكيلة الأساسية لمواجهة يونيون برلين

وشهدت اختيارات أنشيلوتي، غياب كل من تيبو كورتوا وإيدير ميليتاو وأردا جولر وداني كارفاخال وفينيسيوس جونيور.وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:حراسة المرمى: لونين - كيبا - كانازاريسالدفاع: ألابا - ناتشو - فاسيكيز - فران جارسيا - روديجر - ميندي - توبياسالوسط: بيلينجهام - توني كروس - مودريتش - كامافينجا - فالفيردي - تشواميني - سيبايوسالهجوم: رودريجو جويس - خوسيلو - إبراهيم دياز - جونزالويذكر أن قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي 2023-2024، قد أوقعت ريال مدريد في مجموعة واحدة رفقة نابولي وسبورتينغ براجا ويونيون برلين.