دوري الأبطال.. الريال يفتتح موسمه بمواجهة يونيون وقمة نارية تجمع البايرن واليونايتد اليوم

السومرية نيوز – رياضة



تقام اليوم الأربعاء 20-9-2023 العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، وأهمها مباريات دوري أبطال أوروبا، حيث تستأنف لقاءات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات وتشهد قمة نارية بين بايرن ميونخ الألمانى ومانشستر يونايتد الإنجليزي.





19:45 جالطة سراي – تركيا × كوبنهاجن – الدانمارك



19:45 ريال مدريد – إسبانيا × يونيون برلين – ألمانيا beIN Sports HD 2



22:00 بايرن ميونيخ – ألمانيا × مانشستر يونايتد – إنجلترا beIN Sports HD 1



22:00 بنفيكا – البرتغال × ريد بول سالزبورج – النمسا



22:00 ريال سوسييداد – إسبانيا × انتر ميلان – إيطاليا



22:00 سبورتينج براجا – البرتغال × نابولي – إيطاليا beIN Sports HD 6



22:00 آرسنال – إنجلترا × آيندهوفن – هولندا beIN Sports HD 3



22:00 إشبيلية – إسبانيا × لانس – فرنسا مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة19:45 جالطة سراي – تركيا × كوبنهاجن – الدانمارك19:45 ريال مدريد – إسبانيا × يونيون برلين – ألمانيا beIN Sports HD 222:00 بايرن ميونيخ – ألمانيا × مانشستر يونايتد – إنجلترا beIN Sports HD 122:00 بنفيكا – البرتغال × ريد بول سالزبورج – النمسا22:00 ريال سوسييداد – إسبانيا × انتر ميلان – إيطاليا22:00 سبورتينج براجا – البرتغال × نابولي – إيطاليا beIN Sports HD 622:00 آرسنال – إنجلترا × آيندهوفن – هولندا beIN Sports HD 322:00 إشبيلية – إسبانيا × لانس – فرنسا