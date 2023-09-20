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دوري الأبطال.. الريال يفتتح موسمه بمواجهة يونيون وقمة نارية تجمع البايرن واليونايتد اليوم
Alsumaria Tv
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السومرية نيوز – رياضة
تقام اليوم الأربعاء 20-9-2023 العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، وأهمها مباريات دوري أبطال أوروبا، حيث تستأنف لقاءات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات وتشهد قمة نارية بين بايرن ميونخ الألمانى ومانشستر يونايتد الإنجليزي.
مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
19:45 جالطة سراي – تركيا × كوبنهاجن – الدانمارك
19:45 ريال مدريد – إسبانيا × يونيون برلين – ألمانيا beIN Sports HD 2
22:00 بايرن ميونيخ – ألمانيا × مانشستر يونايتد – إنجلترا beIN Sports HD 1
22:00 بنفيكا – البرتغال × ريد بول سالزبورج – النمسا
22:00 ريال سوسييداد – إسبانيا × انتر ميلان – إيطاليا
22:00 سبورتينج براجا – البرتغال × نابولي – إيطاليا beIN Sports HD 6
22:00 آرسنال – إنجلترا × آيندهوفن – هولندا beIN Sports HD 3
22:00 إشبيلية – إسبانيا × لانس – فرنسا
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