شنيشل يرفض إستراتيجية كاساس.. هل سنشهد صراعاً على لاعبي المنتخب الأولمبي؟

واستغرب شنيشل من قرار الإسباني خيسوس كاساس، مدرب منتخب العراق الأول، باستدعاء لاعبي الأولمبي: حسين لاوندي وعلي جاسم ويوسف الإمام، ضمن قائمة الـ50 الأولية لمنتخب "أسود الرافدين"، التي ستشارك في التصفيات المونديالية المقبلة، وفق مصادر مقربة من الاتحاد العراقي.مدرب المنتخب الأولمبي العراقي احتج على هذه الطريقة في التعامل مع منتخبه، لأنها ستدعو اللاعبين لرفض المشاركة مع الأولمبي في الاستحقاقات المقبلة، عندما تتم المفاضلة بين الأولمبي أو الوطني، كما حدث مؤخرًا مع علي الحمادي وزيدان إقبال، بعد أن فضّلا الوجود في بطولة تايلاند الأخيرة على حساب التصفيات الآسيوية تحت سن 23.وكان الإسباني خيسوس كاساس قد طلب من علي الحمادي محترف ويمبلدون الإنجليزي، وزيدان إقبال محترف أوتريخت الهولندي، الالتحاق ببعثة المنتخب الوطني في تايلاند، والاعتذار عن تمثيل المنتخب الأولمبي، وهو ما وضع الكادر الفني للمنتخب الأولمبي العراقي في حرج كبير.وأكدت المصادر ذاتها أن راضي شنيشل سيعقد جلسةً خاصةً مع رئيس اتحاد الكرة العراقي، عدنان درجال، من أجل إيجاد حل لهذه المشكلة، من أجل منع التداخل بين المنتخبين في المرحلة المقبلة، خاصةً أن المنتخب الأولمبي تنتظره مشاركة مهمة في شهر أبريل/نيسان المقبل، حيث سيتنافس على إحدى البطاقات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.وتُقام منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة في العاصمة القطرية الدوحة بوجود 16 منتخبًا، للفترة بين 15 من أبريل/نيسان المقبل، وحتى الـ3 من مايو/ أيار المقبل، ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى مباشرةً إلى أولمبياد باريس.