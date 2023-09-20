جوارديولا يتحدث عن افضل لاعب وسط في العالم

وافتتح مانشستر سيتي مشوار الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا بالفوز على النجم الأحمر 3 / 1 مساء الثلاثاء، وقد سجل جوليان ألفاريز هدفين قبل أن يحرز رودري الهدف الثالث للفريق.وبعد تسجيل هدف الانتصار في نهائي البطولة في الموسم الماضي والفوز باللقب، أحرز رودري هدفا جديدا أمس إثر تسديدة قوية في شباك حارس المرمى.وحصل رودري على لقب رجل المباراة، ويعتقد جوارديولا أنه لا يوجد لاعب أفضل منه في مركزه.وقال جوارديولا في تصريحات نشرها مانشستر سيتي عبر موقعه الرسمي: "الآن نعم، هو الأفضل، نتمنى أن يكون أفضل ويتطور، لأنه لاعب وسط استثنائي".وأضاف: "بالطبع يمكنه أن يلعب الكثير من المباريات، والآن هو واحد من قادة الفريق، هو لاعب ذو مستوى مميز.. على المستوى الهجومي، هو يقرأ الملعب والمساحات ويعرف جيدا أين يجد اللاعب الحر".وتابع جوارديولا: "بالقرب من منطقة الجزاء، هو خطير للغاية، هو يحب الوصول إلى الثلث الأخير من الملعب والمراوغة والتسديد، هو يلعب بشكل جيد جدا".وكان للنجم الإسباني شريك جديد في وسط الملعب وهو الصفقة الصيفية ماتيوس نونيز، والذي بدأ أول مباراة له مع الفريق.وقال: "ماتيوس نونيز لعب أول مباراة له ليس بعد الكثير من الوقت، لديه جودة مميزة مثل ماتيو كوفاسيتش وكيفن دي بروين، في الركض بالكرة ثم التوقف".وأضاف: "لا يزال أمامه وقت للتطور ونحن نعتقد بأنه يمكنه تقديم أفضل ما لديه".