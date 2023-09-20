العراق يشارك في بطولة غرب آسيا العاشرة للناشئين في سلطنة عُمان

وقال الاتحاد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "منتخبُ العراق للناشئين يشارك في النسخةِ العاشرة من بُطولةِ كأس غرب آسيا التي تقام بضيافةِ سلطنة عُمان للفترة من 10 ولغاية 20 من شهر كانون الأول المُقبل".وأضاف: "تقام البطولةُ للفئةِ العمريّة من تولد عام 2008، وبمشاركة ثمانية منتخبات هي: عُمان (المستضيف)، الأردن، الإمارات، سوريا، السعودية، لبنان، اليمن، إضافةً إلى العراق، على أن يتم سحبُ القرعة الخاصة بها يوم 23 تشرين الثاني المُقبل في مقرّ اتحاد غرب آسيا بالعاصمةِ الأردنية عمّان وعبر صفحته الرسميّة على مواقع التواصل الاجتماعي، بحيث يتمّ لاحقاً تعميم نظام وآلية القرعة".