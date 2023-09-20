Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
موسكو تحذر: مخاطر النزاع العالمي تتزايد بسبب أوكرانيا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

اول تعليق لرونالدو بعد فوز النصر على بيرسبوليس الإيراني

رياضة

2023-09-20 | 10:23
اول تعليق لرونالدو بعد فوز النصر على بيرسبوليس الإيراني
2,244 مشاهدة

احتفى قائد النصر السعودي البرتغالي كريستيانو رونالدو بفوز فريقه على مضيفه بيرسبوليس الإيراني 2-0 أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة بدوري أبطال آسيا.

ولم يهز النجم البرتغالي شباك الفريق الإيراني لكنه قدم أداء محترما.

وعقب المباراة نشر رونالدو عبر حسابه على منصة "إكس"، صورا له مع زملائه وهم يحتفلون بأحد الأهداف وكتب: "من الرائع تحقيق الفوز.. شكر خاص جدا للجماهير ولكل الشعب الإيراني الذي جعل هذه الزيارة مميزة جدا بالنسبة لنا".


وأكمل "الدون" الذي حظي باستقبال أسطوري لدى وصوله إلى طهران الاثنين الماضي: "شكرا على هذا الترحيب الحار بشكل لا يصدق!".
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
رائد &quot;الاغنية السياحية&quot;.. وفاة فنان عراقي
25.16%
03:15 | 2023-09-20
رائد "الاغنية السياحية".. وفاة فنان عراقي
03:15 | 2023-09-20
قائمة صباحية باسعار صرف الدولار في العراق
17.69%
03:35 | 2023-09-20
قائمة صباحية باسعار صرف الدولار في العراق
03:35 | 2023-09-20
أسعار صرف الدولار تواصل الارتفاع في العراق
15.52%
03:37 | 2023-09-19
أسعار صرف الدولار تواصل الارتفاع في العراق
03:37 | 2023-09-19
ارتفاع جديد في اسعار صرف الدولار يثير قلق المواطنين
Play
14.3%
06:00 | 2023-09-19
ارتفاع جديد في اسعار صرف الدولار يثير قلق المواطنين
06:00 | 2023-09-19
حادثة تهز الوسط الفني التركي.. انتحار ممثلة شهيرة بإطلاق النار على رأسها
13.82%
01:31 | 2023-09-19
حادثة تهز الوسط الفني التركي.. انتحار ممثلة شهيرة بإطلاق النار على رأسها
01:31 | 2023-09-19
إياد علاوي يرد على اتهامه لـ&quot;جيش الإمام المهدي&quot; بقصف الحضرة العلوية
13.51%
07:46 | 2023-09-19
إياد علاوي يرد على اتهامه لـ"جيش الإمام المهدي" بقصف الحضرة العلوية
07:46 | 2023-09-19
المزيد
نعم، قادرة على ذلك
نعم، قادرة على ذلك
لا اعتقد، بغداد ستفاوضها وتوقفها
لا اعتقد، بغداد ستفاوضها وتوقفها
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

أزمة جديدة في مطار بغداد الدولي.. تأخر رحلات يثير امتعاض المسافرين (فيديو)
Play
أزمة جديدة في مطار بغداد الدولي.. تأخر رحلات يثير امتعاض المسافرين (فيديو)
06:24 | 2023-09-20
التهاب الجيوب الأنفية.. علاجات منزلية سهلة وآمنة
Play
التهاب الجيوب الأنفية.. علاجات منزلية سهلة وآمنة
05:13 | 2023-09-20
غلاء في اسعار الادوية.. واعداد كبيرة من خارج الاختصاص يمارسون المهنة
Play
غلاء في اسعار الادوية.. واعداد كبيرة من خارج الاختصاص يمارسون المهنة
04:03 | 2023-09-20
بالفيديو: تركيا تواصل اعتداءاتها ضد العراق ومطالبات بالتحرك دوليا لردعها
Play
بالفيديو: تركيا تواصل اعتداءاتها ضد العراق ومطالبات بالتحرك دوليا لردعها
14:05 | 2023-09-19
علاج تشقق وتمدد الجلد
Play
علاج تشقق وتمدد الجلد
09:00 | 2023-09-19
لاسباب مجهولة .. العمل متوقف في تأهيل طريق مدخل منطقة الزعفرانية
Play
لاسباب مجهولة .. العمل متوقف في تأهيل طريق مدخل منطقة الزعفرانية
07:00 | 2023-09-19
تهالك مجسر سلمان باك يثير رعب المواطنين
Play
تهالك مجسر سلمان باك يثير رعب المواطنين
06:30 | 2023-09-19
ارتفاع جديد في اسعار صرف الدولار يثير قلق المواطنين
Play
ارتفاع جديد في اسعار صرف الدولار يثير قلق المواطنين
06:00 | 2023-09-19
ارتفاع أسعار القرطاسية يسبب عبئا على المواطنين
Play
ارتفاع أسعار القرطاسية يسبب عبئا على المواطنين
05:24 | 2023-09-19
شبهات فساد كبرى تطال صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة
Play
شبهات فساد كبرى تطال صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة
13:00 | 2023-09-18
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
مسلسلات
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.