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القيثارة الخضراء يمدد عقد مدافعه
رياضة
2023-09-20 | 11:53
المصدر:
السومرية نيوز
844 مشاهدة
كشف نادي الشرطة، اليوم الأربعاء، عن تمديد عقد مدافعه الدولي مناف يونس لموسم إضافي، وتمثيل حامل اللقب الدوري المزمع انطلاقه يوم 20 تشرين الأول المقبل.
وقال نادي الشرطة، في بيان مقتضب: "مناف يونس يبصم مع الشرطة للموسم الثاني تواليا".
ويعد يونس (26 عاما) من العناصر التي ساهمت بتتويج الشرطة بلقب الدوري العراقي الممتاز للموسم الماضي، كما قدم مستويات كبيرة في بطولة الأندية العربية التي وصل فيها فريقه إلى الدور نصف النهائي.
وسبق له تمثيل الكرخ في المواسم السابقة، كما شارك مع المنتخب العراقي في التتويج بلقب خليجي 25 بالبصرة، ولعب مع أسود الرافدين بالعديد من المباريات الدولية وأبرزها أمام منتخبات المكسيك والإكوادور وروسيا وكولومبيا.
وكانت إدارة الشرطة قد أعلنت في وقت سابق التجديد لعقد مدافعها المخضرم فيصل جاسم، علاوة على تمديد عقد الظهير الدولي أحمد يحيى.
المحرر:
سعد أحمد
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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