التشكيلة الأساسية لمدريد في مواجهة يونيون برلين

ودفع أنشيلوتي، بثنائي هجومي، مكون من خوسيلو وجود بيلينجهام.وجاء تشكيل ريال مدريد كاملا، كالتالي:"كيبا - ألابا - لوكاس فاسكيز - ناتشو - تشواميني - روديجر - بيلينجهام - مودريتش - كامافينجا - رودريجو جويس - خوسيلو".ويغيب عن ريال مدريد في مباراة اليوم للإصابة، كل من: "تيبو كورتوا وإيدير ميليتاو وأردا جولر وداني كارفاخال وفينيسيوس جونيور".يذكر أن ريال مدريد وصل في النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا إلى الدور نصف النهائي، لكنه ودع البطولة على يد مانشستر سيتي "البطل".