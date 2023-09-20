تخص الهلال.. ياسر القحطاني يتعرض لهجوم حاد بسبب تدوينة "غيرلائقة"

وكتب القحطاني عبر صفحته على منصة "إكس": "ياخي (سوس)"، في إشارة إلى اسم مدرب الهلال، البرتغالي خورخي خيسوس.واعتبر مشجعو الهلال وإعلاميون سعوديون، تدوينة القحطاني بأنها "غير موفقة وغير مسؤولة"، وطالبوه بحذفها والتراجع عنها.وكتب أحد المعلقين "تغريدة غير موفقه يا كابتن ياسر ونتمنى تدعم الهلال خاصة أن البطولة في بدايتها.. لا مانع من الانتقاد البناء بما أنك محلل رياضي وتوضيح أخطاء المدرب".وعلق مشجع ثان: "حتى لو انهزم الفريق.. تغريده غير موفقه يابو عبدالعزيز!".وكتب ثالث: "أعتقد أن تغريدة ياسر القحطاني كانت غير مسؤولة، خاصة باعتباره قائدا سابقا للفريق".وكان الهلال نجا من هزيمة مدوية في عقر داره أمام نافباخور الأوزبكي وانتزع التعادل 1-1 في مباراة جمعت الفريقين ضمن الجولة الأولى من المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا.وافتتح توما تاباتادزي التسجيل لنافباخور في الدقيقة 52، وحافظ الفريق الأوزبكي على تقدمه أمام الهلال المدجج بنجوم عالميين في مقدمتهم البرازيلي نيمار، حتى الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع حيث نجح علي البليهي من إدراك هدف التعادل للفريق السعودي.