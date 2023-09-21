إصابة ميسي تثير قلق انتر ميامي.. هل سيلعب نهائي كأس لامار هانت؟ (فيديو)

السومرية نيوز – رياضة



خرج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 37 من مباراة فريقه إنتر ميامي أمام تورونتو في الدوري الأمريكي لكرة القدم، الأربعاء، في ظل شكوك حول إصابة عضلية.



وقد غاب ميسي عن مباراة إنتر ميامي السابقة السبت الماضي، التي خسرها فريقه أمام أتلانتا 5-2 بسبب إرهاق عضلي، قبل أن يغادر الملعب أمس الأربعاء؛ حيث بدا في وضعية غير مريحة، كذلك غادر زميله السابق في برشلونة الإسباني جوردي ألبا أرضية الملعب في الدقيقة 34.

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الأسطورة ليونيل ميسي يغادر مباراة انتر ميامي في الدقيقة 37 ويبدو أنه مصاب!

pic.twitter.com/KnizGN7U3a — عمرو (@bt3) September 21, 2023



وأوضح المدرب الأرجنتيني خيراردو "تاتا" مارتينو إن الثنائي سيغيب عن مباراة دربي فلوريدا، الأحد، أمام أورلاندو سيتي، مشيرًا أيضًا إلى أنه ليس متأكدًا من مشاركتهما في نهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة الأسبوع المقبل.



وقال: "علينا أن نمضي يومًا بعد يوم ونرى تقرير الطبيب وما يقولونه لنا وسنقرر، من الواضح أنه لا توجد فرصة لوجودهما الأحد".



ودافع مارتينو عن قرار إشراكهما أمام أتلانتا: "لا أعتقد أن الأمر جديد أو أكبر مما كانا يعانيان منه. إنه مجرد إرهاق، ولا أعتقد أنّ هناك إصابة عضلية".



وأضاف ردًا حول تعرّضهما للضغوط من أجل المشاركة: "كل شيء كان جاهزًا كي يشاركا.. لا يوجد احتمال لذلك. إذا قررنا مشاركتهما فهذا لأنهما كانا جاهزين للعب". وأوضح المدرب الأرجنتيني خيراردو "تاتا" مارتينو إن الثنائي سيغيب عن مباراة دربي فلوريدا، الأحد، أمام أورلاندو سيتي، مشيرًا أيضًا إلى أنه ليس متأكدًا من مشاركتهما في نهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة الأسبوع المقبل.وقال: "علينا أن نمضي يومًا بعد يوم ونرى تقرير الطبيب وما يقولونه لنا وسنقرر، من الواضح أنه لا توجد فرصة لوجودهما الأحد".ودافع مارتينو عن قرار إشراكهما أمام أتلانتا: "لا أعتقد أن الأمر جديد أو أكبر مما كانا يعانيان منه. إنه مجرد إرهاق، ولا أعتقد أنّ هناك إصابة عضلية".وأضاف ردًا حول تعرّضهما للضغوط من أجل المشاركة: "كل شيء كان جاهزًا كي يشاركا.. لا يوجد احتمال لذلك. إذا قررنا مشاركتهما فهذا لأنهما كانا جاهزين للعب".

وقال: "بعد التحدث معهما، لم يعد لدي نفس التشاؤم الذي كان لديّ عندما اضطررت إلى إخراجهما"، وتابع: "أدرك أنه أمامنا نهائي ولكنهما لن يلعبا بأي شكل من الأشكال إذا كانت حالتهما لا تسمح".



وأشار إلى أن ميسي يعاني من آلام يتعايش معها منذ فترة، حيث أوضح: "إنها ندبة ناجمة عن إصابة قديمة تزعجه. أعتقد أنه لا يعاني من إصابة عضلية، ولكن رأيي هذا بناء على حديثي معه. يجب أن نحدد الوضع في الأيام المقبلة".

We are into the endgame🥲pic.twitter.com/TvL4rkEDVz — ganesh🇦🇷 (@breathMessi21) September 21, 2023



وخاض ميسي 12 مباراة في فترة 48 يومًا منذ بداية مشواره في الولايات المتحدة في أواخر يوليو/ تموز الماضي، وقد استُبدل في الدقائق الأخيرة من المباراة التي فازت بها الأرجنتين على الإكوادور 1-0 ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم في السابع من الشهر الحالي، ثمّ غاب عن مواجهة بوليفيا بعد خمسة أيام.



ورغم ضربة خروج اللاعبَين، تمكن ميامي من تحقيق فوز ساحق على حساب تورونتو برباعية نظيفة، ويبقى في المركز 13 ضمن المنطقة الشرقية من أصل 15 فريقًا، إلا أنه يحافظ على حظوظه في التأهل إلى الأدوار النهائية؛ لكنّ مارتينو شدد أنّ أولويته هي نهائي الكأس أمام هيوستن في 27 سبتمبر الجاري. وخاض ميسي 12 مباراة في فترة 48 يومًا منذ بداية مشواره في الولايات المتحدة في أواخر يوليو/ تموز الماضي، وقد استُبدل في الدقائق الأخيرة من المباراة التي فازت بها الأرجنتين على الإكوادور 1-0 ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم في السابع من الشهر الحالي، ثمّ غاب عن مواجهة بوليفيا بعد خمسة أيام.ورغم ضربة خروج اللاعبَين، تمكن ميامي من تحقيق فوز ساحق على حساب تورونتو برباعية نظيفة، ويبقى في المركز 13 ضمن المنطقة الشرقية من أصل 15 فريقًا، إلا أنه يحافظ على حظوظه في التأهل إلى الأدوار النهائية؛ لكنّ مارتينو شدد أنّ أولويته هي نهائي الكأس أمام هيوستن في 27 سبتمبر الجاري.