تصنيف الفيفا الشهري.. المغرب الأول عربياً وهذا مركز العراق

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" التصنيف الشهري للمنتخبات اليوم الخميس 21 سبتمبر، وجاء ترتيب الـ 10 الأوائل على النحو التالي:
*الأرجنتين
*فرنسا
*البرازيل
*إنجلترا
*بلجيكا
*كرواتيا
*هولندا
*البرتغال
*إيطاليا
*إسبانيا
ترتيب منتخبات إفريقيا في تصنيف الفيفا لشهر سبتمبر 2023
13- المغرب "الأول إفريقياً وعربياً"
20- السنغال "الثاني إفريقياً"
29- تونس "الثالث إفريقياً"
34- الجزائر "الرابع إفريقياً"
35- مصر "الخامس إفريقياً"
40- نيجيريا "السادس إفريقياً"
41- الكاميرون "السابع إفريقياً"
49- مالي "الثامن إفريقياً"
50- كوت ديفوار "التاسع إفريقياً"
58- بوركينا فاسو "العاشر إفريقياً"
60- غانا "الحادي عشر إفريقياً"
وصنف الاتحاد الآسيوي منتخب العراق في الترتيب السابع وعالميا بالمركز الـ 69 ليصعد درجة واحدة عن التصنيف الأخير.