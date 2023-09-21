تصنيف الفيفا الشهري.. المغرب الأول عربياً وهذا مركز العراق

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" التصنيف الشهري للمنتخبات اليوم الخميس 21 سبتمبر، وجاء ترتيب الـ 10 الأوائل على النحو التالي:*الأرجنتين*فرنسا*البرازيل*إنجلترا*بلجيكا*كرواتيا*هولندا*البرتغال*إيطاليا*إسبانياترتيب منتخبات إفريقيا في تصنيف الفيفا لشهر سبتمبر 202313- المغرب "الأول إفريقياً وعربياً"20- السنغال "الثاني إفريقياً"29- تونس "الثالث إفريقياً"34- الجزائر "الرابع إفريقياً"35- مصر "الخامس إفريقياً"40- نيجيريا "السادس إفريقياً"41- الكاميرون "السابع إفريقياً"49- مالي "الثامن إفريقياً"50- كوت ديفوار "التاسع إفريقياً"58- بوركينا فاسو "العاشر إفريقياً"60- غانا "الحادي عشر إفريقياً"وصنف الاتحاد الآسيوي منتخب العراق في الترتيب السابع وعالميا بالمركز الـ 69 ليصعد درجة واحدة عن التصنيف الأخير.