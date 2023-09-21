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اول تعليق لبالدي بعد تجديد عقده مع برشلونة

رياضة

2023-09-21 | 10:57
اول تعليق لبالدي بعد تجديد عقده مع برشلونة
90 مشاهدة

علق الظهير الأيسر أليخاندرو بالدي، اليوم الخميس، على تجديد تعاقده مع نادي برشلونة لمدة خمسة مواسم مقبلة.

وجدد بالدي، الذي وقع عقده على ملعب تيتو فيلانوفا بمدينة جوان جامبر الرياضية، برفقة رئيس النادي خوان لابورتا، تعاقده مع الفريق الكتالوني حتى 30 يونيو/حزيران عام 2028، وبشرط جزائي بلغت قيمته مليار يورو.

وحضر هذا الحدث أفراد عائلة اللاعب وبعض من مسؤولي النادي ووكيل أعماله جورجي مينديز، والذي يمثل أيضا كل من جواو كانسيلو وجواو فيليكس والأمين جمال، من بين لاعبين آخرين.

وقال اللاعب الشاب: "لقد حققت حلمي. دائما ما رغبت في الاستمرار مع البرسا. إنه طريق صعب ومليء بالتضحيات، ولكن بتكريس الكثير من الوقت لهذا الأمر تمكنت من إكماله".

وأوضح الظهير الأيسر أن هدفه هذا الموسم هو "المساهمة والتعلم"، وأنه يتمنى "الاستمرار لسنوات عديدة أخرى" داخل النادي الكتالوني.

وبسؤاله حول ارتدائه للقميص رقم 3 التاريخي الذي ارتداه جيرارد بيكيه، قال بالدي: "كل لاعب لديه تاريخه الخاص، لذلك أرتدي هذا الرقم بفخر كبير".
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