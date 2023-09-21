خبر صادم لجماهير السيدة العجوز

وقال نادي "السيدة العجوز" في بيان إن مدافعه البالغ 32 عاما، خضع لفحوص في تورينو "كشفت عن تعرضه لتمزق متوسط في العضلة الخلفية لفخذه الأيسر".وتابع "كان اللاعب قد بدأ عملية إعادة التأهيل وسيخضع لفحوص جديدة بعد 15 يوما لتحديد فترة التعافي بشكل أدق".ويغيب عادة اللاعبون الذين يتعرضون لنوع مماثل من هذه الإصابات، نحو شهر عن الملاعب.وخاض ساندرو الذي يحمل ألوان يوفنتوس منذ 2015، مباراتين فقط هذا الموسم مع فريق "السيدة العجوز" وغاب عن اللقاء الأخير ضد لاتسيو (3-1) نهاية الأسبوع الماضي.ويحتل يوفنتوس المركز الثاني في ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، بفارق نقطتين وراء إنتر المتصدر.