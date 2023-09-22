محمد صلاح يعادل رقم هنري التاريخي

ورغم مشاركة صلاح كبديل في لقاء الليلة، إلا أنه نجح في ترك بصمته، بتسجيل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 88، بعدما تلقى تمريرة مميزة من داروين نونيز داخل منطقة الجزاء، ليراوغ مدافع لاسك ويسدد كرة أرضية مرت من بين قدمي حارس مرمى الفريق النمساوي، لتسكن الشباك.وبحسب أرقام شبكة "أوبتا" للإحصائيات، سجل صلاح 42 هدفًا في المسابقات الأوروبية بقميص ليفربول، وهو الرقم الأكبر من نوعه الذي يسجله لاعب لنادٍ إنجليزي واحد، مناصفةً مع الفرنسي تييري هنري رفقة آرسنال.يذكر أن ليفربول تصدر ترتيب المجموعة الخامسة بفضل هذا الانتصار رافعًا رصيده إلى 3 نقاط، مستفيدًا من تعادل تولوز الفرنسي وسانت جيلواز في المباراة الأخرى بالمجموعة.