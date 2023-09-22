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رونالدو يحمل صورة الإمام علي في إيران.. لقطة تشعل مواقع التواصل وهذه حقيقتها
Alsumaria Tv
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السومرية نيوز – رياضة
بالتزامن مع وصوله مع بعثة فرق النصر السعودي إلى إيران لخوض مباراة مع نادي بريسبوليس، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، انتشرت عبر مواقع التواصل الجتماعي صورة للبرتغالي كريستيانو رونالدو تزعم أنه حمل صورة ترمز للإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام خلال) إقامته في طهران.
لكن مجموعة "التقنية من أجل السلام" المختصة بكشف الاخبار المزيفة، أكدت "الصورة المتداولة مزيفة، إذ تم التعديل على الصورة الأصلية والتي سبق أن تم تداولها بتأريخ 8 أيلول 2023، بوضع صورة الإمام علي عليه السلام بدل صورة مرسومة لرونالدو".
بالإضافة إلى أن الصورة ملتقطة في ملعب (الأمير عبدالرحمن بن سعود) وليس في إيران كما تم الادعاء.
وكان كريستيانو رونالدو قد حظي باستقبال حافل لدى وصوله لطهران برفقة فريقه، كما التقى بطفل ورسامة إيرانية من ذوي الاحتياجات الخاصة، في لفتة إنسانية لاقت استحساناً كبيراً.
وحقق فريق النصر السعودي فوزا سهلا على نظيره الإيراني بريسبوليس بهدفين مقابل لاشيء، ليصبح فريق النصر في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط.
وعقب الفوز على بريسبوليس، علّق كريستيانو رونالدو، زيارته للأراضي الإيرانية وترحيب الجماهير واحتفائها به.
وقال في تدوينة له: "من الرائع تحقيق الفوز اليوم. شكر خاص جداً للجماهير ولكل الشعب الإيراني الذي جعل هذه الزيارة مميزة للغاية بالنسبة لنا. وعلى هذا الترحيب الحار بشكل لا يصدق".
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