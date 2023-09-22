رونالدو يحمل صورة الإمام علي في إيران.. لقطة تشعل مواقع التواصل وهذه حقيقتها



السومرية نيوز – رياضة



بالتزامن مع وصوله مع بعثة فرق النصر السعودي إلى إيران لخوض مباراة مع نادي بريسبوليس، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، انتشرت عبر مواقع التواصل الجتماعي صورة للبرتغالي كريستيانو رونالدو تزعم أنه حمل صورة ترمز للإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام خلال) إقامته في طهران.



لكن مجموعة "التقنية من أجل السلام" المختصة بكشف الاخبار المزيفة، أكدت "الصورة المتداولة مزيفة، إذ تم التعديل على الصورة الأصلية والتي سبق أن تم تداولها بتأريخ 8 أيلول 2023، بوضع صورة الإمام علي عليه السلام بدل صورة مرسومة لرونالدو".



بالإضافة إلى أن الصورة ملتقطة في ملعب (الأمير عبدالرحمن بن سعود) وليس في إيران كما تم الادعاء. بالإضافة إلى أن الصورة ملتقطة في ملعب (الأمير عبدالرحمن بن سعود) وليس في إيران كما تم الادعاء.

وكان كريستيانو رونالدو قد حظي باستقبال حافل لدى وصوله لطهران برفقة فريقه، كما التقى بطفل ورسامة إيرانية من ذوي الاحتياجات الخاصة، في لفتة إنسانية لاقت استحساناً كبيراً.