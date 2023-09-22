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بعد صراع مع المرض.. وفاة اللاعب الدولي السابق شرار حيدر
Alsumaria Tv
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نعى رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، اليوم الجمعة، اللاعب العراقي الدولي السابق شرار حيدر.
وقال درجال في منشور عبر صفحته على فيسبوك، "ببالغ الحزن والاسى نعزي الوسط الرياضي والاسرة الكروية وعائلة الفقيد برحيل اللاعب الدولي ورئيس نادي الكرخ السابق شرار حيدر".
وأضاف: "نسأل الله العلي القدير ان يسكنه فسيح جنانه ويلهمنا على فراقه الصبر والسلوان".
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