تشافي يعلن الاتفاق مع برشلونة على تمديد عقده

وقال تشافي في المؤتمر التقديمي لمباراة برشلونة وسيلتا فيجو بالليجا "نعم.. لقد تم الانتهاء من عملية تجديد عقدي منذ أيام".وأضاف "سيتم الإعلان قريبا عن تجديد تعاقدي، لقد أظهرت سعادتي بالتواجد هنا داخل البلوجرانا".وتابع "شعرت بدعم البارسا في الأوقات السعيدة والحزينة، عملنا بشكل جيد من أجل قلب الطاولة وتغيير الوضع الصعب".ونوه تشافي "إنها عملية تدريب وبناء فريق جديد، هذا هو موسم الدمج واللعب والنتائج، ولذلك أشعر بالدعم، خاصة عندما لم تكن الأمور على ما يرام".ولفت "ممتن لخوان لابورتا رئيس البارسا، بعد دعمه ومساندته، نحن في لحظة جيدة، لكن لا يمكننا التوقف عن العمل".ومن المتوقع أن يمدد تشافي هيرنانديز، عقده لموسم آخر مع برشلونة حتى عام 2025.