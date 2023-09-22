إسبانيا تزيل كلمة "نساء" من اسم المنتخب الوطني

وقال الرئيس المؤقت للاتحاد الإسباني لكرة القدم بيدرو روشا، إن هذا "أكثر من مجرد تغيير رمزي، نريد أن يمثل هذا تحولا في المفاهيم، والاعتراف بأن كرة القدم هي كرة القدم، بغض النظر عمن يلعبها".وبإزالة عبارة "كرة قدم نسائية" من اسم المنتخب الوطني، يأمل اتحاد كرة القدم الإسباني أن يعكس "تحولا في المفاهيم" ورؤيته للرياضة.ولم يتضح بعد ما إذا كانت دول أخرى ستحذو حذو إسبانيا التي سعت إلى مزيد من المساواة هذا الأسبوع باتفاق بين الاتحاد ومنتخبها الذي فاز ببطولة كأس العالم الأخيرة للسيدات.وعادة ما يتضمن اسم منتخب السيدات "كرة القدم النسائية". وبإزالة الكلمة، يصبح كلا من منتخب النساء والرجال رسميا معروفا باسم "منتخب إسبانيا الوطني لكرة القدم".وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أجرى في السابق مناقشات غير رسمية حول كيفية تعامل الدول مع مثل هذه القضايا المتعلقة بالأسماء، لكن لم يتم تقديم أي اقتراح رسمي.