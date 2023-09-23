مواجهات نارية.. برشلونة يواجه سيلتا فيجو والسيتي يلاعب نوتنجهام اليوم

بينما يخوض النجم المصري مصطفي محمد مواجهة جديدة مع فريق نانت أمام نظيره لوريان في الدوري الفرنسي.*مواعيد مباريات الدوري الإنجليزيكريستال بالاس × فولهام- الساعة 5 مساءلوتون تاون× وولفرهامبتون- الساعة 5 مساءمانشستر سيتى× نوتينجهام فورست- الساعة 5 مساء على قناة Setanta Sports 1 Eurasia HDبرينتفورد× إيفرتون- الساعة 7:30 مساءبيرنلي× مانشستر يونايتد- الساعة 10 مساء على قناة Setanta Sports 1 Eurasia HD*مواعيد مباريات الدوري الإسبانيجيرونا× ريال مايوركا- الساعة 3 عصرًاأوساسونا× إشبيلية- الساعة 5:15 مساءبرشلونة× سيلتا فيجو- الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1ألميريا× فالنسيا- الساعة 10 مساء*مواعيد مباريات الدوري الإيطاليميلان× هيلاس فيرونا- الساعة 4 عصرًا على قناة Starz Play Appساسولو× يوفنتوس- الساعة 7 مساء على قناة Starz Play Appمونزا× لاتسيو- الساعة 9:45 مساء*مواعيد مباريات الدوري الألمانيبايرن ميونخ × بوخوم - الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5بوروسيا دورتموند × فولفسبورج- الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 6يونيون برلين× هوفنهايم- الساعة 4:30 عصرابوروسيا مونشنغلادباخ × لايبزيج- الساعة 4:30 عصراأوجسبورج× ماينز 05- الساعة 4:30 عصرافيردر بريمن× كولن- الساعة 6:30 مساء*مواعيد مباريات الدوري الفرنسينانت× لوريان- الساعة 6 مساءستاد بريست×ليون- الساعة 10 مساء*مواعيد مباريات الدوري التركيإسطنبول باشاك شهير× جالاتا سراي- الساعة 8 مساء