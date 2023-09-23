السيتي يتصدر وهذه مرتبة الريال.. أكثر 10 أندية تحقيقاً للانتصارات بـ2023

وذكرت شبكة " transfermarkt" العالمية، أن مانشستر سيتي يملك 34 فوزا في جميع البطولات هذا العام، متفوقا على ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 30 انتصارا في مختلف المسابقات.وأضافت أن مانشستر سيتي لا يترك مجالا كبيرا للخطأ في العام الحالي، حيث حقق 34 فوزا بنسبة 77% من مبارياته هذا العام، بالإضافة إلى 5 تعادلات ومثلهم هزائم، يليه ريال مدريد برصيد 30 فوزا و5 تعادلات و10 هزائم.وفى المركز الثالث، يأتي فريق برشلونة الذي حقق 27 فوزا في 38 مباراة، وهو ما يمثل 71%، وهي ثاني أفضل نسبة انتصارات في الدوريات الخمس الكبرى، فيما خسر 7 مباريات وحقق 4 تعادلات.وجاءت القائمة كالتالي..1- مانشستر سيتي – 34 انتصاراً - 44 مباراة2- ريال مدريد – 30 انتصاراً - 45 مباراة3- برشلونة – 27 انتصاراً - 38 مباراة4- مانشستر يونايتد – 27 انتصاراً - 44 مباراة5- إنتر ميلان – 26 انتصاراً - 41 مباراة6- يوفنتوس – 22 انتصاراً - 39 مباراة7- فيورنتينا – 22 انتصاراً - 44 مباراة8- لايبزيج – 21 انتصاراً - 31 مباراة9- نابولي – 20 انتصاراً - 33 مباراة10- دورتموند – 19 انتصاراً - 29 مباراة