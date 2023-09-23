مدرب إنتر ميامي يعلق على طلب تبديل ميسي

وأوضح مارتينو، في تصريحات صحفية: "أعتقد أنَّ خبرة ميسي تجعله يعرف متى يتوقف ويقول كفى، حتى لو كان ذلك أثناء مباراة وأجواء متوترة".وتابع "يبدو من الحكمة بالنسبة لي أنَّ ميسي في هذه المرحلة من حياته، يتدرب أكثر من أي وقت مضى".وشدَّد "الأمر يتعلق بأننا نريد أن نرى ميسي في الملاعب لفترة أطول، وأنا يجب أن أساعد في هذا الأمر".وأكد مارتينو أن ميسي وجوردي ألبا، اللذين تم استبدالهما في مباراة إنتر ميامي الأخيرة، والتي فاز بها 4-0 على تورونتو، لن يشاركا في مواجهة الفريق الأحد أمام أورلاندو سيتي بالدوري الأمريكي.ولفت "ميسي يعاني من ندبة قديمة، وجوردي ألبا يعاني من حمل عضلي زائد، ونقيم حالتهما يوما بعد يوم".ويأمل الجهاز الفني في أن يلحق ميسي وألبا بمواجهة هيوستن دينامو في نهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة، الأربعاء المقبل.