القوة الجوية يتوج بلقب دوري الرديف الممتاز

وسجل أهداف الصقور، اوريقد فتوح هدفين في الدقيقتين (44) و(45)، ومحمد حميد في الدقيقة (71)، وحسن باسم في الدقيقة (75).أما هدف النجف الوحيد فقد سجله اللاعب جاسم حسن في الدقيقة (90+5).وجرت المباراة عصر اليوم على ملعب نادي التاجي في العاصمة بغداد.