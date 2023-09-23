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القوة الجوية يتوج بلقب دوري الرديف الممتاز
Alsumaria Tv
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توّج نادي القوة الجوية لكرة القدم، بلقب دوري الرديف لأندية الممتاز للموسم 2022-2023؛ وذلك بعد تغلبه على فريق نادي النجف في المباراة النهائية بأربعة أهداف مقابل واحد.
وسجل أهداف الصقور، اوريقد فتوح هدفين في الدقيقتين (44) و(45)، ومحمد حميد في الدقيقة (71)، وحسن باسم في الدقيقة (75).
أما هدف النجف الوحيد فقد سجله اللاعب جاسم حسن في الدقيقة (90+5).
وجرت المباراة عصر اليوم على ملعب نادي التاجي في العاصمة بغداد.
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