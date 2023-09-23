مبابي وريال مدريد.. تعليق "مثير" يخص صفقة الانتقال

ولا تعتبر "فايزة" والدة مبابي فحسب، وإنما وكيلة أعماله أيضا، حيث تتولى التفاوض بشأن مستقبله.ودخل صاحب الـ 24 عاما، في نزاع مع سان جيرمان، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، بعد أن رفض قبول خيار تمديد عقده لمدة عام إضافي، حيث تم تجميده وحرمانه من جولة ما قبل الموسم، وغاب عن المباراة الافتتاحية بالدوري.وتلقى اللاعب عدة عروض لمغادرة النادي، لكنه رفضها، وأصر على أن رغبته هي استكمال عقده مع باريس سان جيرمان.وبحسب صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية، فإن فايزة العماري أخبرت مبابي أنه سينتهي به الأمر "نادما على قراره".وقالت والدة مبابي، في تصريحاتها: "لست سعيدة بالقرار الذي اتخذه نجلي بالبقاء في باريس.. سنندم جميعا على فشلنا في التوقيع مع ريال مدريد، وسنندم على الانتقال إلى للريال في وقت متأخر".وينتهي عقد مبابي بنهاية الموسم الجاري، وسط أنباء تفيد باتفاقه مع ريال مدريد، على الانضمام للميرنجي مجانا، في الصيف المقبل.